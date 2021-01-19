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Самку зебры в пензенском зоопарке назвали Марго

12:45 | 19.01.2021 | Общество

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Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Представители администрации пензенского зоопарка решили назвать самку зебры Чапмана, приобретенную в январе 2021 года в качестве пары для самца Мартина, Марго.

Самку зебры в пензенском зоопарке назвали Марго. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Самку зебры назвали Марго!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице учреждения в Instagram во вторник, 19 января.

В нем поясняется, что это сокращение от имени Маргарита, образованного от древнегреческого слова, которое переводится как «жемчужина» или «жемчуг».

«Как правило, Маргариты обладают чувством собственного достоинства, женственностью и тактичностью. Такая девушка никогда не потерпит неуважительного отношения к себе, не прощает обиды. Она слишком избирательно подходит к выбору своего близкого окружения. Все эти качества можно смело приписать и нашей малышке», — отмечается в тексте.

В сообщении напоминается, что пока у посетителей зоопарка нет возможности увидеть самку зебры, поскольку она находится на карантине.

«Со своим женихом Мартином она познакомится ближе к 14 февраля», — уточняется в нем.

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