Пензенский зоопарк приобрел пару для самца зебры Чапмана Общество

Пенза, 11 января 2021. PenzaNews. Пензенский зоопарк приобрел самку зебры Чапмана в качестве пары для самца по кличке Мартин, который содержится в учреждении с сентября 2013 года и в 2021-м отпразднует свое 10-летие.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский, зебра, родившаяся в Чехии в мае 2020 года, куплена в Москве за 1,5 млн. рублей, из которых 236 тыс. 781 рубль 50 копеек пожертвовали неравнодушные жители, а оставшуюся сумму составили собственные средства, заработанные учреждением в прошлом году.

«Очень тяжело было найти самку», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в российских зоопарках, если и есть данный подвид — зебра Чапмана, то это в основном самцы, поэтому то, что у Мартина будет пара, можно назвать везением.

«Они уже друг друга видели через забор», — сказал Андрей Воскресенский.

Он отметил, что Мартин проявил заинтересованность, но пока не может подойти к самке, поскольку та в течение месяца пробудет на карантине.

Андрей Воскресенский добавил, что спустя этот срок посетители смогут увидеть зебру, пополнившую коллекцию пензенского зоопарка, в вольере поблизости от Мартина — в течение некоторого времени животным дадут возможность привыкнуть друг к другу.

«Весной уже они будут вместе бегать», — уточнил директор зоопарка.

Руководитель учреждения выразил надежду на то, что у зебр Чапмана возникнет симпатия, они образуют пару и дадут потомство.

Пока зебры, которые, по словам Андрея Воскресенского, не могут жить одни, находятся в обществе других животных: компанию Мартину составляют страусы и ослица, а рядом с самкой находятся козы.

Он отметил, что кличка для нового питомца зоопарка еще не выбрана, но жители уже начали предлагать свои варианты в социальных сетях.

Отвечая на вопрос о том, могут ли как-то помочь учреждению пензенцы, которые хотели принять участие в судьбе зебры Мартина, но не успели этого сделать, поскольку сбор средств на пару для него закрыт, Андрей Воскресенский пояснил, что все желающие всегда имеют возможность сделать пожертвование — для этого на сайте зоопарка предусмотрена специальная кнопка.