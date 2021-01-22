EN
15:23:48 Пятница, 22 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном впервые пройдет фестиваль креативных саней

10:03 | 22.01.2021 | Общество

Печать

Заречный, 22 января 2021. PenzaNews. Фестиваль креативных саней впервые пройдет в Заречном Пензенской области 27 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном впервые пройдет фестиваль креативных саней. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поучаствовать в фестивале могут все желающие. Для этого необходимо собрать команду единомышленников и сконструировать оригинальные санки для спуска с ледяной горки, а также подготовить визитную карточку — песню, кричалку или творческий номер», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что участники будут награждены в нескольких номинациях.

«При проведении мероприятия особое внимание будет уделено обеспечению безопасности, в том числе соблюдению противоэпидемических требований», — подчеркивается в сообщении.

В нем уточняется, что фестиваль пройдет на территории зоны отдыха «Лесная».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области мужчина за два дня перевел мошенникам более 900 тыс. рублей Мера ответственности в виде предупреждения применена к депутату Людмиле Коломыцевой
Мера ответственности в виде предупреждения применена к депутату Андрею Жданникову Мера ответственности в виде предупреждения применена к депутату Александру Рогожкину
Пензенца заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в Новом Уренгое В доме на улице Ставского в Пензе рано утром произошел пожар
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама