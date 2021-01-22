В Заречном впервые пройдет фестиваль креативных саней Общество

Заречный, 22 января 2021. PenzaNews. Фестиваль креативных саней впервые пройдет в Заречном Пензенской области 27 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

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«Поучаствовать в фестивале могут все желающие. Для этого необходимо собрать команду единомышленников и сконструировать оригинальные санки для спуска с ледяной горки, а также подготовить визитную карточку — песню, кричалку или творческий номер», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что участники будут награждены в нескольких номинациях.

«При проведении мероприятия особое внимание будет уделено обеспечению безопасности, в том числе соблюдению противоэпидемических требований», — подчеркивается в сообщении.

В нем уточняется, что фестиваль пройдет на территории зоны отдыха «Лесная».