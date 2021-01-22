Белозерцев поручил подготовить два эскизных проекта благоустройства территории у цирка Общество

Пенза, 22 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить два эскизных проекта благоустройства территории у цирка в Пензе, предусматривающих как снос не вписывающихся в окружающий ландшафт построек, так и их приведение в надлежащий вид.

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«Нужно разработать два эскизных проекта, два варианта: со сносом этих строений и с возможностью обыграть их, привести в порядок», — сказал он, обращаясь к начальнику департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главному архитектору региона Леониду Иоффе в ходе выездного рабочего совещания, состоявшегося в пятницу, 22 января.

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В свою очередь Леонид Иоффе представил Ивану Белозерцеву эскизы скульптур, которые планируется установить на подходах к цирку.

«Предлагаем сделать буферную зону, чтобы не было забора, чтобы территорию со скульптурными композициями было видно издалека», — пояснил он.

Как отметил губернатор, благоустройство территории у цирка нужно выполнить на достойном уровне.

«Должны быть единая идея и стиль оформления. К вопросу благоустройства этой территории нужно подойти максимально творчески», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.