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Белозерцев и Погребной оценили ход строительства цирка в Пензе

17:45 | 15.01.2021 | Общество

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Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и заместитель генерального директора ФКП «Росгосцирк» Александр Погребной оценили темпы строительства цирка в Пензе в пятницу, 15 января.

Белозерцев и Погребной оценили ход строительства цирка в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

О ходе работ их проинформировал генеральный директор подрядной компании «Стройресурс» Станислав Маслаков.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, общая техническая готовность объекта составляет 72,7%.

В блоках «А», «Б» и «Г» осуществляются кирпичная кладка перегородок, монтаж внутренних инженерных коммуникаций, кровли купола и устройство фасадов. Ведутся подготовительные отделочные работы. В ряде помещений специалисты приступили к чистовым отделочным работам — укладке керамической плитки.

В блоке «Д» строительно-монтажные работы завершены. Ведется монтаж механизированного паркинга.

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Завершено устройство наружных сетей водоснабжения и ливневой канализации. Некоторые помещения уже отапливаются. В конце января тепло планируется дать во всех блоках.

Главный манеж и зрительские трибуны практически подготовлены к финальным отделочным работам: оформлен купол, смонтированы коммуникации, закуплены необходимые строительные материалы.

Планируемый срок ввода нового здания пензенского цирка в эксплуатацию — IV квартал 2021 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года. Однако в течение нескольких лет работы были заморожены, а впоследствии сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

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