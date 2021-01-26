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Суд в Пензе назначил обязательные работы троим участникам несанкционированной акции

10:22 | 26.01.2021 | Общество

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Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ троим участникам несанкционированной акции, состоявшейся 23 января, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Суд в Пензе назначил обязательные работы троим участникам несанкционированной акции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«25 января 2021 года в Железнодорожный районный суд Пензы поступило три дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда во вторник, 26 января.

В нем добавляется, что они были рассмотрены в тот же день.

«В этот же день привлекаемые лица были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, и каждому из них назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

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