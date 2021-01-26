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Роза Анохина удостоена медали СКР «За содействие»

10:47 | 26.01.2021 | Общество

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Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Член общественного совета при следственном управлении СКР по Пензенской области Роза Анохина удостоена медали Следственного комитета России «За содействие».

Роза Анохина удостоена медали СКР «За содействие»

Фото: Penza.sledcom.ru

Ведомственную награду ей вручил руководитель СУ СКР по региону Дмитрий Матушкин в минувший понедельник, 25 января.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Роза Анохина вместе с сотрудниками управления активно участвует в мероприятиях, направленных на нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, оказание социальной поддержки и благотворительной помощи подопечным детских учреждений, профилактику подростковой преступности.

В 2020 году благодаря ей была издана книга «Война и мир глазами детей», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она содержит рисунки и сочинения воспитанников спасского детского дома на темы «Что я знаю о войне?» и «Что такое счастье?», в которых они рассуждают о героизме, тяжелых испытаниях в военные годы и о том, как сохранить мир в наши дни.

В настоящее время в работе находится еще один проект Розы Анохиной. Планируется издание книги «Путешествие по Пензе и области глазами детей».

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