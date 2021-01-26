Роза Анохина удостоена медали СКР «За содействие» Общество

Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Член общественного совета при следственном управлении СКР по Пензенской области Роза Анохина удостоена медали Следственного комитета России «За содействие».

Фото: Penza.sledcom.ru

Ведомственную награду ей вручил руководитель СУ СКР по региону Дмитрий Матушкин в минувший понедельник, 25 января.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Роза Анохина вместе с сотрудниками управления активно участвует в мероприятиях, направленных на нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, оказание социальной поддержки и благотворительной помощи подопечным детских учреждений, профилактику подростковой преступности.

В 2020 году благодаря ей была издана книга «Война и мир глазами детей», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она содержит рисунки и сочинения воспитанников спасского детского дома на темы «Что я знаю о войне?» и «Что такое счастье?», в которых они рассуждают о героизме, тяжелых испытаниях в военные годы и о том, как сохранить мир в наши дни.

В настоящее время в работе находится еще один проект Розы Анохиной. Планируется издание книги «Путешествие по Пензе и области глазами детей».