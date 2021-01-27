Жители выступили с инициативой благоустройства сквера «Семейный» в Пензе Общество

Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Жители микрорайона ГПЗ-24 выступили с инициативой благоустройства сквера «Семейный» в Пензе.

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Свои предложения они озвучили в ходе встречи с начальником управления архитектуры и градостроительства Пензы Ниной Кутыревой, состоявшейся в минувший вторник, 26 января.

В частности, представители инициативной группы указали на необходимость наладить освещение, оборудовать в сквере спортивные и развлекательные площадки, сохранив при этом существующую планировочную структуру.

В свою очередь Нина Кутырева проинформировала участников встречи, что, согласно генплану, земельный участок под сквером находится в рекреационной зоне, его границы закреплены юридически, поэтому данную территорию нельзя отдать под застройку.

По ее словам, в непосредственной близости от участка в 2021 году будет построен детский сад, а между улицами Измайлова и Антонова планируется возвести школу.

«У сквера неординарный ландшафт. Есть заболоченные участки, перепады местности, интересное озеленение. Нужно сделать дополнительные изыскания по геологии и топографии, чтобы не было нежелательных природных проявлений, которые могут помешать использовать территорию», — отметила она.

В ходе встречи также были затронуты вопросы финансирования работ по благоустройству.

Обсуждались возможности участия граждан в программе грантовой поддержки социально значимых проектов, привлечения средств в рамках федерального проекта по формированию современной городской среды и перспективы сотрудничества с инвесторами — руководителями строительных компаний, возводящих дома в этом микрорайоне, сообщает пресс-служба мэрии.