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«Стальпроект» займется проектированием автодороги в обход Бессоновки

13:30 | 27.01.2021 | Общество

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Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Компания «Стальпроект» признана победителем открытого конкурса в электронной форме по определению подрядной организации для проектирования автомобильной дороги в обход села Бессоновка Пензенской области.

«Стальпроект» займется проектированием автодороги в обход Бессоновки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным портала госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляла 7 млн. 857 тыс. 91 рубль 20 копеек. Предложение победителя было существенно ниже — 5,5 млн. рублей.

Работы должны быть выполнены в течение 270 календарных дней.

Начало проектируемого участка — 633 км федеральной трассы М5 «Урал», конец — 18 км автодороги «Пенза — Лунино — граница области».

В соответствии с требованиями заказчика — ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, новая автодорога должна иметь две полосы движения, расчетная скорость — 120 км/ч.

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Ожидается, что будет выделено три этапа строительства. Осуществить его планируется в 2021–2024 годах. В качестве источника финансирования указан бюджет региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 ноября 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, выступая с докладом на совещании об итогах реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках XIV международного форума «Транспорт России», анонсировал строительство объездной дороги в районе села Бессоновка.

Он уточнил, что начать строительство планируется за счет средств региона, при этом, по его словам, без поддержки федерального бюджета реализовать проект не представляется возможным.

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