Планируется построить новую дорогу до Тепличного Общество

Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Власти Пензы и Пензенского района объединят усилия для строительства новой автодороги, которая позволит жителям отдаленного микрорайона областного центра напрямую добираться до Тепличного и избавит от необходимости делать крюк, разворачиваясь на федеральной трассе, ведущей в Тамбов. Такое решение принято по итогам выездного совещания, состоявшегося в среду, 27 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, в настоящее время люди вынуждены ехать по трассе примерно 4 км в сторону Тамбова и затем столько же — обратно.

«Микрорайон развивается, больше 200 домов», — отметил он.

Мэр добавил, что вся основная инфраструктура находится в Тепличном, поэтому потребность в новой дороге большая.

Читайте также

Дорога от улицы Зеленодольской до трассы «Пенза — Тамбов» построена с опережением графика

По мнению министра строительства и дорожного хозяйства региона Александра Гришаева, чтобы избежать длительных процедур по передаче земельных участков и изменению границ города, администрации Пензы и Пензенского района должны наладить взаимодействие и вести работы параллельно — каждое муниципальное образование на своей территории.

«Я думаю, что за лето это реально все сделать», — предположил он.

Глава областного Минстроя добавил, что расходы, согласно предварительным расчетам, составят 60 млн. рублей, из них на долю района придется 40 млн. рублей, на региональный центр — 20 млн. рублей.

По словам Андрея Лузгина, изъятия земельных участков на территории Пензы для строительства автодороги не потребуется.

«Трасса позволяет обойти гаражи», — отметил он.

Подводя итог совещанию, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить проектно-сметную документацию.

«Дорога должна соединять поселок с микрорайоном Тепличный», — подчеркнул он.