База отдыха «Белое озеро» передана в аренду с нарушениями — прокуратура Общество

Кузнецк, 28 января 2021. PenzaNews. Нарушения закона допущены администрацией Кузнецка Пензенской области при передаче в аренду некоммерческой организации объектов недвижимости на территории базы отдыха «Белое озеро» в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«Установлено, что рыночная стоимость переданных в аренду некоммерческой организации в июле 2019 года муниципальных объектов недвижимости базы отдыха «Белое озеро», расположенной в Ульяновской области, рассчитана на основании недостоверного отчета об оценке, подготовленного оценочной организацией», — сказано в пресс-релизе.

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В нем поясняется, что отчет был сформирован на основании договора, не соответствующего обязательным требованиям законодательства; указанные в нем данные отличаются от реальных размеров помещений, что привело к занижению рыночной стоимости и позволило заключить договор аренды без согласования с собранием представителей Кузнецка; а также был допущен ряд других ошибок.

«Использование комитетом по управлению имуществом города недействительного отчета об оценке повлекло нарушение порядка передачи такого имущества в аренду и недополучение бюджетом денежных средств в размере около 25 тыс. рублей в год», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что по результатам проверки внесены представления руководителю оценочной организации и главе администрации Кузнецка Сергею Златогорскому.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — отмечается в тексте.