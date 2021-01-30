Умерла Елизавета Кошель Общество

Пенза, 30 января 2021. PenzaNews. Бывший председатель контрольно-счетной палаты Пензы Елизавета Кошель, которая занимала данную должность на протяжении 22 лет и освободила ее в декабре 2020 года в связи с завершением срока действия контракта, скончалась на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

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Свои соболезнования родным и близким покойной выразил глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин.

«Елизавета Дмитриевна была профессионалом с большой буквы, порядочным, интеллигентным, принципиальным, разносторонним человеком. Несмотря на твердый характер и железную волю, она всегда с вниманием и заботой относилась к проблемам окружающих. Мы сохраним о ней самую светлую память», — сказал он.

К словам соболезнования также присоединились депутаты и сотрудники аппарата гордумы.

Время и место прощания с покойной станут известны позднее.

Кошель Елизавета Дмитриевна родилась в 1950 году.

Трудовую деятельность начала сразу после окончания средней школы в 1969 году в областном статистическом управлении Ульяновска.

В том же году поступила в Куйбышевский планово-экономический институт. Окончила вуз в 1974 году без отрыва от производства.

В 1981 году переехала в Пензу. Работала бухгалтером-ревизором в тресте «Промстройматериалы».

С 1982 года трудилась в финансовых органах.

В декабре 1992 года ей присвоен чин советника налоговой службы II ранга.

В июне 1998 года была назначена председателем контрольно-счетной палаты – начальником отдела Пензенской городской думы.

В декабре 2020 года освободила должность председателя контрольно-счетной палаты Пензы.

Награждена знаком «За заслуги в развитии Пензы» (2008), почетным знаком «Во славу земли Пензенской» (2015).