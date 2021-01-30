Из США и Бразилии в Пензу передан архив по истории русской армии и Белого движения Общество

Пенза, 30 января 2021. PenzaNews. Большой архив по истории русской армии и Белого движения, включающий в себя книги, журналы, газеты, документы, фотографии, письма и рукописи, передан из США и Бразилии в пензенский музей русской армии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российского военно-исторического общества.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди материалов — журналы «Военная быль», «Часовой», «Кадетская перекличка», а также книги, издававшиеся морскими собраниями и казачьими обществами, полковыми собраниями и ветеранскими организациями.

«Кроме того, в экспозиции музея появились неизвестные широкому читателю открытки, письма участников эвакуации из Крыма армии Врангеля в 1920 году, погоны, знаки отличия, награды, знаки об окончании училищ артиллеристов Дроздовской дивизии, юнкеров Сергиевского артиллерийского училища, данные о жизни уроженца Пензы офицера-корниловца и известного писателя Романа Гуля», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что для транспортировки архива руководителю музея русской армии Томасу Янчаускасу пришлось совершить поездку в США и уже оттуда везти в Пензу несколько чемоданов с предметами.

«Данные экспонаты будут вскоре представлены на новой выставке, посвященной годовщине Русского исхода и окончания Гражданской войны 1917–1922 годов», — уточняется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», музей русской армии действует в Пензе с 2014 года. Он располагается в здании дома молодежи на улице Кирова.

В экспозиции представлены мундиры, картины, гравюры, оружие, ордена, медали, а также снаряжение солдат и офицеров, начиная с периода Отечественной войны 1812 года.