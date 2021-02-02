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Сводный план тушения лесных пожаров в Пензенской области согласован Рослесхозом

10:41 | 02.02.2021 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Рослесхоза выдал положительное заключение на проект сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2021 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 2 февраля.

Сводный план тушения лесных пожаров в Пензенской области согласован Рослесхозом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время проект находится на согласовании в Авиалесоохране», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что всего на рассмотрение в окружной департамент поступила половина проектов сводных планов — помимо Пензенской области, их представили Пермский край, Марий Эл, Удмуртия, Татарстан, Башкирия и Самарская область.

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