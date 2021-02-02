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Прожиточный минимум в Пензенской области на 2021 год установлен на уровне 9 тыс. 610 рублей

12:00 | 02.02.2021 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Величина прожиточного минимума на душу населения в Пензенской области на 2021 год установлена в размере 9 тыс. 610 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс. 396 рублей, пенсионеров — 7 тыс. 953 рублей, детей — 10 тыс. 2 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев 1 февраля.

Прожиточный минимум в Пензенской области на 2021 год установлен на уровне 9 тыс. 610 рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установить по представлению министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области на 2021 год величину прожиточного минимума на душу населения — 9 тыс. 610 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс. 396 рублей, пенсионеров — 7 тыс. 953 рубля, детей — 10 тыс. 2 рубля», — сказано в документе.

В нем отмечается, что данные величины установлены в целях определения уровня жизни населения Пензенской области и оказания социальной поддержки малоимущим гражданам, проживающим на территории региона.

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С 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум рассчитываются в России по новой методике, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода — величины, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже.

Кроме того, теперь прожиточный минимум рассчитывается сразу на год, а не на каждый квартал.

Согласно федеральному законодательству, величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года с учетом коэффициента региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России и величины прожиточного минимума на душу населения в соответствующем регионе в порядке, определяемом правительством страны.

На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъекте РФ устанавливается регионом в размере не ниже величины за II квартал 2020 года.

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