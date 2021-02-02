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В Пензе почтили память героев Сталинградской битвы

12:29 | 02.02.2021 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Представители власти и общественности почтили память героев Сталинградской битвы у монумента воинской и трудовой славы пензенцев во вторник, 2 февраля.

В Пензе почтили память героев Сталинградской битвы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По случаю Дня воинской славы России был выставлен почетный караул, в котором стояли кадеты, а также курсанты пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

В память о тех, кто ценой своей жизни отстоял Отечество, была объявлена минута молчания.

После этого собравшиеся возложили цветы к Вечному огню.

2 февраля является одним из дней воинской славы России. Он установлен федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.

Ежегодно по инициативе государственных организаций и общественных объединений проводятся мероприятия, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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