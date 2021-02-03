В Пачелме многодетная семья купила корову благодаря социальному контракту Общество

Пачелма, 3 февраля 2021. PenzaNews. Супруги Кристина и Николай Шошины из рабочего поселка Пачелма Пензенской области приобрели корову на средства единовременной денежной выплаты в размере 90 тыс. рублей, полученной благодаря заключению социального контракта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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В семье растут семеро детей. В скором времени на свет появится восьмой ребенок.

Ранее Шошины получили господдержку в размере 500 тыс. рублей на улучшение жилищных условий по региональной программе для семей, имеющих пятерых детей и более.

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Социальный контракт — соглашение, заключенное между гражданином и органом соцзащиты населения (ОСЗН) по месту жительства или пребывания, в соответствии с которым ОСЗН обязуется оказать нуждающемуся государственную социальную помощь, а человек — реализовать мероприятия, предусмотренные программой соцадаптации.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации. К ним относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия.

Государственная социальная помощь на основании соцконтракта назначается на срок от трех месяцев до одного года. Данный срок может быть продлен.