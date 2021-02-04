Иван Белозерцев поздравил жителей с 82-й годовщиной со дня образования Пензенской области Общество

Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей региона с 82-й годовщиной со дня образования Пензенской области, которая отмечается 4 февраля.

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«Минувшие восемь десятилетий стали достойным продолжением славной истории Пензенской губернии. Сурский край подарил Родине немало известных военачальников, видных деятелей науки, космонавтики, литературы и искусства, культуры, здравоохранения, просвещения, спорта. Тысячи наших земляков мужественно отстаивали свободу и независимость Родины в суровые годы военных испытаний, прославились ратными и трудовыми подвигами», — сказал глава региона.

По его словам, современное поколение пензенцев достойно продолжает эстафету свершений, добиваясь весомых результатов в развитии социально-экономического потенциала Пензенской области.

«Мы пока еще не достигли всех намеченных целей, решили не все проблемы, но, уверен, темпы положительных изменений будут нарастать с каждым годом. Такую задачу поставил перед нами президент России Владимир Владимирович Путин, и мы ее обязательно решим», — подчеркнул Иван Белозерцев.

«В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.