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Численность населения Пензенской области на начало 2021 года составила 1 млн. 292,2 тыс. человек

15:19 | 04.02.2021 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Численность населения Пензенской области на 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, составила 1 млн. 292 тыс. 211 человек. Об этом сообщил руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики Максим Уханов.

Численность населения Пензенской области на начало 2021 года составила 1 млн. 292,2 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, численность городского населения сократилась до 893 тыс. 214 человек, сельского — до 398 тыс. 997.

«За год у нас число родившихся уменьшилось на 657 человек, а умерло больше на 4 тыс. 298 человек», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 4 февраля.

Максим Уханов добавил, что, по прогнозным данным, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила в Пензенской области 74,44 года.

«Это третье место среди регионов ПФО и 19-е место в Российской Федерации», — уточнил глава Пензастата.

Согласно официальной информации, численность постоянного населения Пензенской области на начало 2015 года составляла 1 млн. 355,6 тыс. человек, 2016-го — 1 млн. 348,7 тыс. человек, 2017-го — 1 млн. 341,5 тыс. человек, 2018-го — 1 млн. 331,7 тыс. человек, 2019-го — 1 млн. 318,1 тыс. человек, 2020-го — 1 млн. 305,6 тыс. человек.

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