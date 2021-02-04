Прокуратура потребовала создать службы по вопросам похоронного дела в Никольском районе Общество

Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Прокуратура Никольского района Пензенской области в судебном порядке потребовала от администраций десяти сельсоветов организовать муниципальные специализированные службы по вопросам похоронного дела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Главам администраций органов местного самоуправления прокурором района вносились представления, однако в установленные сроки нарушения устранены не были», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в связи с этим в суды были направлены административные исковые заявления, которые удовлетворены.

«Суд обязал администрации десяти сельсоветов в течение трех месяцев с даты вступления решений в законную силу организовать на территории муниципальных образований оказание услуг по погребению умерших специализированными службами по вопросам похоронного дела, созданными органами местного самоуправления. В настоящее время решения суда вступили в законную силу. Их исполнение находится на контроле прокуратуры района», — добавляется в сообщении.