82-летие со дня образования Пензенской области отметили в центре культурного развития
Печать
Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 82-й годовщине со дня образования Пензенской области, прошло в центре культурного развития «Губернский» в четверг, 4 февраля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Перед его началом гости осмотрели экспозицию, рассказывающую о различных этапах в истории региона.
Обращаясь к присутствующим, губернатор Иван Белозерцев отметил, что жителей Пензенской области всегда отличали патриотизм и стремление внести свой вклад в процветание малой родины.
«Что из себя представляет сегодня Пензенская область? Пензенская область сегодня является крупным промышленным и сельскохозяйственным регионом», — сказал он, добавив, что здесь успешно развиваются культура, образование, наука, спорт и другие сферы.
Он выразил уверенность в том, что современное поколение пензенцев сделает все возможное для процветания субъекта федерации.
В продолжение мероприятия губернатор вручил директору государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамаре Мельниковой орден Александра Невского.
Принимая его, она призналась, что, узнав о награждении госнаградой, «была страшно смущена и даже испугана, потому что это, скорее, мужской орден, полководческий».
«Но я узнала, каков девиз этого ордена: «Труд и Отечество», и мне стало полегче, потому что именно этот девиз все-таки является девизом всей моей жизни в работе. Спасибо большое тем, кто хлопотал об этом, тем, кто хотел, чтобы я его получила», — сказала Тамара Мельникова.
Затем были вручены региональные награды троим представителям Пензенского государственного университета.
Президент вуза Владимир Волчихин удостоен ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени, директор мединститута Александр Митрошин — медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью», заведующий кафедрой «Общая физика и методика обучения физике» факультета физико-математических и естественных наук пединститута Алексей Казаков — почетного знака «Во славу земли Пензенской».
После этого слово было предоставлено председателю Законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину.
«Сегодня мы должны с благодарностью вспомнить наших руководителей, которые в разные годы все свои силы, энергию, талант отдавали развитию Пензенской области. Я думаю, старшее поколение помнит, что наиболее значимые движения вперед были, когда нашу область возглавлял Лев Борисович Ермин. Это и в аграрном секторе, и в других направлениях. Его славные традиции продолжали Федор Михайлович Куликов, Борис Федорович Зубков, Анатолий Федорович Ковлягин. Мы сегодня должны отдать должное и Александру Андреевичу Кондратьеву. Хоть он и недолгое время возглавлял наш регион, но он оставил свой след. 17 лет возглавлял наш регион Василий Кузьмич Бочкарев», — сказал спикер Заксобрания.
Он также назвал имена других государственных и политических деятелей, оставивших заметный след в истории Пензенской области.
«Трудно перечислить имена всех людей, которые заслуживают слов благодарности. Мы низко кланяемся представителям разных поколений, которые честно, добросовестно, патриотично и созидательно трудились на благо нашей Пензенской области», — подчеркнул спикер регионального парламента.
Валерий Лидин выразил мнение, что губернатор Иван Белозерцев продолжает традиции предшественников.
«Благодаря взвешенной, разумной, грамотной экономической политике наш регион сегодня динамично развивается», — отметил он.
В завершение своего выступления председатель Законодательного собрания пожелал присутствующим созидательно трудиться, бережно хранить историю и любить свою малую родину.