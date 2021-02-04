82-летие со дня образования Пензенской области отметили в центре культурного развития Общество

Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 82-й годовщине со дня образования Пензенской области, прошло в центре культурного развития «Губернский» в четверг, 4 февраля.

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Перед его началом гости осмотрели экспозицию, рассказывающую о различных этапах в истории региона.

Обращаясь к присутствующим, губернатор Иван Белозерцев отметил, что жителей Пензенской области всегда отличали патриотизм и стремление внести свой вклад в процветание малой родины.

«Что из себя представляет сегодня Пензенская область? Пензенская область сегодня является крупным промышленным и сельскохозяйственным регионом», — сказал он, добавив, что здесь успешно развиваются культура, образование, наука, спорт и другие сферы.

Он выразил уверенность в том, что современное поколение пензенцев сделает все возможное для процветания субъекта федерации.

В продолжение мероприятия губернатор вручил директору государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамаре Мельниковой орден Александра Невского.

Принимая его, она призналась, что, узнав о награждении госнаградой, «была страшно смущена и даже испугана, потому что это, скорее, мужской орден, полководческий».

«Но я узнала, каков девиз этого ордена: «Труд и Отечество», и мне стало полегче, потому что именно этот девиз все-таки является девизом всей моей жизни в работе. Спасибо большое тем, кто хлопотал об этом, тем, кто хотел, чтобы я его получила», — сказала Тамара Мельникова.

Затем были вручены региональные награды троим представителям Пензенского государственного университета.

Президент вуза Владимир Волчихин удостоен ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени, директор мединститута Александр Митрошин — медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью», заведующий кафедрой «Общая физика и методика обучения физике» факультета физико-математических и естественных наук пединститута Алексей Казаков — почетного знака «Во славу земли Пензенской».

После этого слово было предоставлено председателю Законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину.

«Сегодня мы должны с благодарностью вспомнить наших руководителей, которые в разные годы все свои силы, энергию, талант отдавали развитию Пензенской области. Я думаю, старшее поколение помнит, что наиболее значимые движения вперед были, когда нашу область возглавлял Лев Борисович Ермин. Это и в аграрном секторе, и в других направлениях. Его славные традиции продолжали Федор Михайлович Куликов, Борис Федорович Зубков, Анатолий Федорович Ковлягин. Мы сегодня должны отдать должное и Александру Андреевичу Кондратьеву. Хоть он и недолгое время возглавлял наш регион, но он оставил свой след. 17 лет возглавлял наш регион Василий Кузьмич Бочкарев», — сказал спикер Заксобрания.

Он также назвал имена других государственных и политических деятелей, оставивших заметный след в истории Пензенской области.

«Трудно перечислить имена всех людей, которые заслуживают слов благодарности. Мы низко кланяемся представителям разных поколений, которые честно, добросовестно, патриотично и созидательно трудились на благо нашей Пензенской области», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Валерий Лидин выразил мнение, что губернатор Иван Белозерцев продолжает традиции предшественников.

«Благодаря взвешенной, разумной, грамотной экономической политике наш регион сегодня динамично развивается», — отметил он.

В завершение своего выступления председатель Законодательного собрания пожелал присутствующим созидательно трудиться, бережно хранить историю и любить свою малую родину.