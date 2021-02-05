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Павел Маслов возглавил рабочую группу по делам казачества

11:29 | 05.02.2021 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов возглавил рабочую группу по делам казачества.

Павел Маслов возглавил рабочую группу по делам казачества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее состав утвержден распоряжением облправительства №33-рП от 4 февраля, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

Всего в рабочую группу включены 14 человек.

В их числе — главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, заместитель председателя Законодательного собрания Владимир Полукаров, главный специалист-эксперт отдела по реализации национальной политики управления внутренней политики облправительства Александр Федотов, замначальника департамента информационной политики и СМИ Олеся Вишнякова, министр образования Александр Воронков, заместитель министра культуры и туризма Владимир Карпов.

Также в состав рабочей группы вошли председатель отдела по взаимодействию с казачеством Пензенской епархии иерей Виктор Сторожев, начальник отдела по делам некоммерческих организаций регионального управления Минюста России Ольга Медведева, директор Пензенского казачьего института технологий Оксана Керимова, профессор этого вуза Иван Палаткин, атаман Пензенского отдельского казачьего общества Евгений Пучков, заместитель атамана Алексей Поляков и врио управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в регионе Ирина Селиванова.

Среди основных задач рабочей группы — обеспечение взаимодействия правительства Пензенской области и исполнительных органов государственной власти региона с территориальными подразделениями федеральных министерств и ведомств, органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами по вопросам реализации госполитики в отношении российского казачества в субъекте РФ, анализ деятельности казачьих обществ, подготовка предложений о привлечении их членов к поддержанию общественного порядка.

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