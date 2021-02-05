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Автомобилистов предупредили об ухудшении дорожных условий в Пензенской области

15:35 | 05.02.2021 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Ухудшение дорожных условий прогнозируется в Пензенской области из-за наступления морозной погоды, в связи с чем автомобилистам необходимо быть более внимательными и осторожными. Об этом сообщила старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Марина Антипова.

Автомобилистов предупредили об ухудшении дорожных условий в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ближайшее время на территории Пензенской области ожидается понижение температуры до отрицательных значений, в связи с чем возможно появление наледи на проезжей части», — сказала она.

Марина Антипова обратила внимание автомобилистов на то, что эффективным способом обеспечения безопасности движения в сложных погодных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал.

«Подъезжая к перекресткам и пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — отметила старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения.

Она подчеркнула, что в такую погоду повышенная осторожность требуется и от пешеходов.

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