УФАС возбудило два дела из-за ноябрьского повышения стоимости проезда в Пензе Общество

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило два дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства частными перевозчиками при повышении стоимости проезда в автобусах большого и малого классов на территории Пензы в ноябре 2020 года.

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Как отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства в понедельник, 8 февраля, анализ ситуации на рынке регулярных перевозок пассажиров автобусами малой и большой вместимости по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам города Пензы показал, что доля ООО «Меркурий», ООО «Корпорация «Дилижанс», ООО «ТК «Дилижанс», ООО «Компания «Дилижанс», ООО «Автокомбинат» и ООО «Меркурий-авто-6» составляет более 50% и на их действия распространяются запреты, установленные федеральным законом «О защите конкуренции».

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«ООО «Меркурий», ООО «Корпорация «Дилижанс» и ООО «ТК «Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий-авто-6» с октября 2020 года находятся под контролем одного юридического лица (управляющей организации)», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что 29 января было возбуждено дело по признакам нарушения организациями «Меркурий», «Корпорация «Дилижанс» и «ТК «Дилижанс» п. 1 ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции».

Из сообщения следует, что в тот же день было возбуждено еще одно дело — по признакам нарушения организациями «Меркурий», «Меркурий-авто-6», «Компания «Дилижанс», «ТК «Дилижанс» и «Автокомбинат» п. 10 ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции».