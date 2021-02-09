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Инспекторы ДПС помогли оперативно доставить ребенка из Грабово в пензенскую больницу

14:39 | 09.02.2021 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Инспекторы ДПС Владислав Локосов и Владимир Раваев помогли оперативно доставить ребенка, нуждающегося в медицинской помощи, из села Грабово в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Инспекторы ДПС помогли оперативно доставить ребенка из Грабово в пензенскую больницу

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

«К полицейским подбежала взволнованная женщина, которая сказала, что ее 6-летняя дочь по пути в детский сад поскользнулась и упала, сильно поранив ладонь. Мама перевязала рану ребенку, но кровь продолжала идти, поэтому девочку нужно было срочно доставить в медицинское учреждение. Поскольку из-за большого количества транспорта движение на автодороге в сторону Пензы было сильно затруднено, самостоятельно отвезти дочь в больницу женщине не предоставлялось возможным», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что полицейские помогли женщине и ребенку сесть в патрульный автомобиль и, включив специальные сигналы, направились в Пензу.

«До места назначения экипаж ДПС доехал менее чем за 15 минут. Инспекторы проводили маму и дочку в приемное отделение и передали медицинским работникам», — отметили в отделе пропаганде.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что медпомощь девочке была оказана своевременно.

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