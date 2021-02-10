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Лугинин сменил Белова в должности руководителя управления Росгвардии по Пензенской области

13:15 | 10.02.2021 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Полковник полиции Андрей Лугинин назначен на должность руководителя управления Росгвардии по Пензенской области, которую с 1 октября 2016 года занимал Игорь Белов.

Лугинин сменил Белова в должности руководителя управления Росгвардии по Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Указом президента Российской Федерации полковник полиции Андрей Лугинин назначен руководителем управления Росгвардии по Пензенской области и в скором времени приступит к исполнению своих служебных обязанностей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве добавили, что полковник полиции Игорь Белов, занимавший данную должность ранее, освобожден от исполнения обязанностей.

Лугинин Андрей Геннадьевич родился в Кирове 18 апреля 1972 года.

Окончил Вятский государственный технический университет.

С 1996 года проходил службу на различных должностях в управлении внутренних дел Кировской области.

В 2009 году возглавил управление вневедомственной охраны при управлении внутренних дел по Кировской области.

Приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 1 октября 2016 года был назначен руководителем управления Росгвардии по Кировской области.

Награжден государственной и ведомственными наградами.

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