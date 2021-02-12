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Производители из районов вновь представят свою продукцию на ярмарке у «Коллажа» в Пензе

10:30 | 12.02.2021 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Ярмарка сельхозпродукции вновь пройдет вблизи торгово-развлекательного центра «Коллаж» в Пензе в предстоящую субботу, 13 февраля.

Производители из районов вновь представят свою продукцию на ярмарке у «Коллажа» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, участие в мероприятии примут представители Городищенского, Сердобского, Сосновоборского и Вадинского районов.

Ожидается, что покупатели смогут приобрести мясо, колбасные изделия, полуфабрикаты, копчености, соления, мед, грибы, молочную, кисломолочную и другую продукцию.

По информации мэрии, в выходные также продолжат работу и другие ярмарки — на проспектах Строителей и Победы, улицах Суворова, Терновского, Кижеватова, Попова, Одесской и проезде Лобачевского.

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