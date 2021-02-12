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Январские события выявили новую угрозу общественной безопасности — Сергей Щеткин

13:51 | 12.02.2021 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Произошедшие в январе 2021 года события выявили новую угрозу общественной безопасности. Об этом заявил начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Сергей Щеткин в ходе 38-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 12 февраля.

Январские события выявили новую угрозу общественной безопасности — Сергей Щеткин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Январские события текущего года выявили новую угрозу общественной безопасности. Оппозиционные силы в целях дестабилизации обстановки для достижения собственных политических целей призывали жителей области к участию в несогласованных публичных мероприятиях. За нарушение общественного порядка задержаны более 100 граждан, из которых в настоящее время 88 привлечены к административной ответственности. Основной упор сделан на молодежь, в том числе и несовершеннолетних», — сказал он, выступая с отчетом о состоянии оперативной обстановки и результатах работы органов и подразделений внутренних дел Пензенской области за 2020 год.

По словам Сергея Щеткина, в этих условиях при участии управления внутренней политики правительства Пензенской области и министерства образования региона необходимо активизировать работу по профилактике правонарушений.

«Полиция принимает все необходимые меры профилактического и оперативного характера по недопущению обострения ситуации, действуя в строгом соответствии с законом», — подчеркнул он.

Глава пензенского УМВД добавил, что в 2021 году значимыми общественно-политическими событиями с массовым участием граждан станут всероссийская перепись населения и выборы депутатов Государственной думы.

Он отметил, что в ходе подготовки к ним «возможны различного рода провокации».

«Уверен, что во взаимодействии с губернатором, правительством Пензенской области, депутатским корпусом, коллегами по правоохранительному блоку мы способны обеспечить правопорядок на территории региона», — резюмировал Сергей Щеткин.

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