Уровень преступности в Пензенской области является самым низким в ПФО — Щеткин Общество

Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Уровень преступности в Пензенской области является самым низким в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил начальник регионального управления МВД России Сергей Щеткин, выступая с отчетом о состоянии оперативной обстановки и результатах работы органов и подразделений внутренних дел Пензенской области за 2020 год в ходе 38-й очередной сессии Законодательного собрания в пятницу, 12 февраля.

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«Уровень преступности в регионе по-прежнему почти в полтора раза ниже средних показателей по России и является самым низким в Приволжском федеральном округе. Не допущено резонансных происшествий, способных спровоцировать эскалацию напряженности», — сказал он.

По словам Сергея Щеткина, оперативная обстановка в регионе в прошлом году в целом оставалась стабильной и контролируемой.

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«Данные проведенного опроса общественного мнения свидетельствуют об увеличении числа жителей Пензенской области, уверенных в защищенности своих личных и имущественных интересов от противоправных посягательств. Для нас это крайне важно и является дополнительным стимулом для наращивания усилий и дальнейшего укрепления взаимодействия с гражданским обществом», — отметил начальник УМВД России по Пензенской области.

Согласно сведениям, содержащимся в тексте отчета Сергея Щеткина, уровень преступности составил по итогам 2020 года в Пензенской области 1 тыс. 25,7 преступлений на 100 тыс. населения, в ПФО — 1 тыс. 348,1, в России — 1 тыс. 392,7.