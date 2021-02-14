В Пензенской области в 2020 году на каждые 100 браков пришлось 83 развода Общество

Пенза, 14 февраля 2021. PenzaNews. 83 развода, по предварительным данным, пришлось на каждые 100 браков, заключенных в Пензенской области в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пензастата.

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В нем отмечается, что в 2019 году на 100 браков приходилось 73 развода.

«По предварительным данным, в 2020 году более трети разводящихся — 34,1% — составили молодые брачные пары, прожившие вместе менее 5 лет. Число разводящихся, проживших в браке более 20 лет, составило 11,8%», — сказано в тексте.

Из сообщения также следует, что из 4 тыс. 940 разводов, зарегистрированных на территории Пензенской области в прошлом году, 27,6% пришлось на семьи с детьми; в 2019-м показатель был меньше — 20,7%.

«Из общего количества вступивших в брак в 2020 году 66,9% мужчин и 62,5% женщин заключили брак впервые», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в 2019 году таких молодоженов насчитывалось 68,1% и 64% соответственно.

«Чаще всего вступают в брак в возрасте 25–34 лет (50,4% мужчин и 39,6% женщин) и в возрасте 18–24 лет (20,8% мужчин и 35,5% женщин). В возрасте до 18 лет вступили в брак 41 женщина и трое мужчин», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно данным Росстата, в Пензенской области в 2020 году было зарегистрировано 5 тыс. 986 браков и 4 тыс. 940. По сравнению с 2019-м их количество уменьшилось на 17% и 5,8% соответственно.