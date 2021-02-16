В Пензе дорогу от «Берлина» до «Весны» в 2021 году расширят до шести полос Общество

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Автодорога на проспекте Строителей в Пензе — на участке между торговыми центрами «Берлин» и «Весна» — будет расширена до шести полос в 2021 году. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Запланировано строительство развязки через [федеральную трассу] М5 в строящийся микрорайон «Лугометрия» и расширение проспекта Строителей на участке от торгового центра «Берлин» до трассы М5. В этом году предполагается строительство участка от «Берлина» до «Весны» — расширение до шести полос», — сказал он журналистам в минувший понедельник, 15 февраля.

«В следующем году [будет расширен участок дороги] от «Весны» до трассы М5», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба администрации Пензы.