Мэр Пензы прокомментировал планы по строительству новой дороги у цирка Общество

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин прокомментировал планы по строительству новой дороги у цирка — между улицами Гладкова и Плеханова, для обустройства которой предстоит изъять у собственников несколько объектов недвижимости для муниципальных нужд.

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«Цирк — большой объект: 1,5 тыс. посетителей, это около 400 машин, которые повлияют на дорожную обстановку. Если учитывать, что представления будут идти в вечерние часы, а в выходные дни — по несколько представлений, то дорожная ситуация требует моделирования», — сказал он журналистам в минувший понедельник, 15 февраля.

Андрей Лузгин добавил, что данным вопросом занимается рабочая группа.

По словам мэра, новая дорога будет односторонней.

«В настоящее время мы не приняли решение, в какую сторону улица будет односторонней», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба администрации Пензы.