EN
19:44:10 Понедельник, 8 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе у собственников изымут шесть объектов недвижимости ради новой дороги у цирка

17:42 | 08.02.2021 | Общество

Печать

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Шесть объектов недвижимости в центре Пензы будет изъято для муниципальных нужд с целью строительства новой автодороги в квартале, ограниченном улицами Пушкина, Плеханова, Бакунина и Гладкова. Соответствующее постановление городской администрации №151 подписал мэр Андрей Лузгин.

В Пензе у собственников изымут шесть объектов недвижимости ради новой дороги у цирка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, под изъятие попали земельный участок площадью 1 тыс. 179 кв. метров, жилой дом площадью 247,3 кв. метра, индивидуальный гараж площадью 18,5 кв. метра и нежилое хозяйственное строение площадью 78,9 кв. метра на улице Гладкова, 14.

Кроме того, планируется изъять земельный участок площадью 1 тыс. 904 кв. метра на улице Гладкова, 12, а также жилой дом площадью 112 кв. метров на улице Плеханова, 9.

Фоторепортаж

Улицы Гладкова, Бакунина, Плеханова, Пушкина

Управлению муниципального имущества Пензы среди прочего поручено провести мероприятия по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию, после чего направить правообладателям соответствующие соглашения.

В постановлении уточняется, что решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 января 2021 года губернатор Иван Белозерцев поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главному архитектору региона Леониду Иоффе подготовить два эскизных проекта благоустройства территории у цирка в Пензе, предусматривающих как снос не вписывающихся в окружающий ландшафт построек, так и их приведение в надлежащий вид.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе начала работу выставка «Без срока давности» Награждены победители конкурса «Ученый года Пензенской области – 2020»
Иван Белозерцев предложил учредить звание «Заслуженный деятель науки Пензенской области» Губернатор рекомендовал возобновить очные занятия в пензенских вузах
Двоих пензенцев будут судить за сбыт фальшивых купюр В Пензенской области жилье на вторичном рынке в 2020 году в среднем подорожало на 8,9%
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама