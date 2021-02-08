В Пензе у собственников изымут шесть объектов недвижимости ради новой дороги у цирка Общество

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Шесть объектов недвижимости в центре Пензы будет изъято для муниципальных нужд с целью строительства новой автодороги в квартале, ограниченном улицами Пушкина, Плеханова, Бакунина и Гладкова. Соответствующее постановление городской администрации №151 подписал мэр Андрей Лузгин.

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Согласно тексту документа, под изъятие попали земельный участок площадью 1 тыс. 179 кв. метров, жилой дом площадью 247,3 кв. метра, индивидуальный гараж площадью 18,5 кв. метра и нежилое хозяйственное строение площадью 78,9 кв. метра на улице Гладкова, 14.

Кроме того, планируется изъять земельный участок площадью 1 тыс. 904 кв. метра на улице Гладкова, 12, а также жилой дом площадью 112 кв. метров на улице Плеханова, 9.

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Улицы Гладкова, Бакунина, Плеханова, Пушкина

Управлению муниципального имущества Пензы среди прочего поручено провести мероприятия по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию, после чего направить правообладателям соответствующие соглашения.

В постановлении уточняется, что решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 января 2021 года губернатор Иван Белозерцев поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главному архитектору региона Леониду Иоффе подготовить два эскизных проекта благоустройства территории у цирка в Пензе, предусматривающих как снос не вписывающихся в окружающий ландшафт построек, так и их приведение в надлежащий вид.