При решении проблемы обманутых дольщиков достигнуты серьезные результаты — Канцерова Общество

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Серьезные результаты достигнуты при решении проблемы обманутых дольщиков на территории Пензенской области в 2020 году. Об этом заявила прокурор региона Наталья Канцерова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Серьезные результаты вместе с органами власти достигнуты в вопросах восстановления нарушенных прав участников долевого строительства. В тесном взаимодействии с региональными властями обеспечен ввод в эксплуатацию трех проблемных объектов, восстановлены права 472 обманутых дольщиков», — сказала она, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии прокуратуры Пензенской области во вторник, 16 февраля.

Наталья Канцерова отметила, что по каждому из восьми оставшихся проблемных объектов определен алгоритм действий.

«Уже выплачены компенсации практически всем участникам долевого строительства ООО «Солнечный город», страховое возмещение двум из троих дольщиков МП «РСК», — добавила прокурор региона.

По ее словам, продолжается рассмотрение уголовных дел в отношении Валентина Журавлева и Сергея Полосаткина, которые ранее возглавляли строительные компании «Пензастрой» и «Север-Траст» соответственно.

Читайте также

Принято решение о достройке дома «Север-Траста» и выплате компенсаций по объекту ФЖИ

«В сфере пристального внимания органов прокуратуры продолжает находиться каждый многоквартирный дом, строительство которого осуществляется с привлечением средств граждан», — подчеркнула Наталья Канцерова.

Она уточнила, что в 2020 году были пресечены факты включения в договоры долевого участия положений, ущемляющих права потребителей; размещение рекламы о строительстве многоквартирных домов, не отвечающей требованиям законодательства; и другие нарушения в деятельности застройщиков.

«По представлениям прокуратуры области внесены коррективы в работу Госжилстройтехинспекции», — пояснила прокурор региона.

Наталья Канцерова сообщила, что на первую половину 2021 года запланирована целевая проверка.

«Требую от прокуроров на поднадзорных территориях, на которых осуществляется строительство многоквартирных домов, максимально ответственно подойти к ее организации и проведению», — сказала она.