Принято решение о достройке дома «Север-Траста» и выплате компенсаций по объекту ФЖИ ЖКХ

Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о завершении строительства проблемного дома компании «Север-Траст» на улице Кижеватова в Пензе и выплате компенсаций по объекту Фонда жилья и ипотеки города Заречного, расположенного на улице Конституции СССР. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой публично-правовой компании.

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Комментируя итоги состоявшегося заседания, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин уточнил, что всего наблюдательным советом принято решение о восстановлении прав более 7 тыс. обманутых дольщиков в 26 субъектах федерации.

«Строительство 55 домов будет завершено, свои квартиры получат 5 тыс. 2 гражданина. 2 тыс. 76 дольщикам, которые приобрели квартиры в 49 домах, будут выплачены компенсации», — сказал он.

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Администрация Пензы выдала ООО «Север-Траст» разрешение на строительство дома №14 на улице Кижеватова 14 декабря 2006 года. В реестр проблемных объектов он был включен 4 декабря 2017 года.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 14 октября 2019 года застройщик признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Владимир Виноградов.

Фонд жилья и ипотеки города Заречного планировал выполнить реконструкцию нежилого здания с изменением функционального назначения на многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: улица Конституции СССР, 1. Мэрия выдала разрешение на строительство 30 января 2015 года. Застройщик заключил договоры на участие в долевом строительстве, однако впоследствии не исполнил свои обязательства.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 2 марта 2020 года Фонд жилья и ипотеки города Заречного признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Олег Глебов.