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С компании «Специалист Поволжья» взыскано более 16 млн. рублей за незаконную рубку деревьев

19:16 | 16.02.2021 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области взыскало с арендатора лесного участка «Специалист Поволжья» более 16 млн. рублей ущерба, причиненного в результате незаконной рубки деревьев. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ведомства.

С компании «Специалист Поволжья» взыскано более 16 млн. рублей за незаконную рубку деревьев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Указанная сумма ущерба является максимальной, взысканной и оплаченной за нарушения лесного законодательства на территории Пензенской области», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что организацией были допущены превышение разрешенного объема срубленной древесины, нарушение породного состава и рубка за пределами лесосеки.

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«Министерство, отстаивая свою позицию и защищая интересы Российской Федерации, в 2018 году направило в Арбитражный суд Самарской области исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного ООО «Специалист Поволжья». В ходе судебного разбирательства были доказаны все факты незаконных рубок, совершенных ООО «Специалист Поволжья», установлен ущерб на общую сумму более 16 млн. рублей и принято решение о его взыскании. Судами апелляционной и кассационной инстанций, а также Верховным судом Российской Федерации вышеуказанное решение оставлено без изменения», — уточнили в ведомстве.

В Минлесхозе добавили, что компанией была продолжена противоправная деятельность, в связи с чем министерством были поданы новые исковые заявления — о возмещении ущерба на сумму около 24 млн. рублей, о признании организации банкротом и о расторжении договора аренды.

«Решением суда от 14 сентября 2020 года в отношении ООО «Специалист Поволжья» введена процедура наблюдения сроком на шесть месяцев», — сказали в пресс-службе.

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