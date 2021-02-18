В Пензе завершены основные работы по реставрации здания заводоуправления «ЗИФ» Общество

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Основной объем работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание заводоуправления (ныне — производственное объединение «ЗИФ)» с целью его приспособления для современного использования завершен в Пензе. Об этом журналистам сообщила представитель собственника Анна Вартанова.

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По ее словам, здание было приобретено в декабре 2016 года физическим лицом — уроженцем Пензы, живущим неподалеку, который направил на восстановление собственные и заемные средства.

«Когда он его выкупил, оно было в ужасающем состоянии, заброшенном. Здесь повсюду на первом этаже [...] лежали шприцы, здесь ночевали наркоманы, [были] выбиты окна, двери, и, в общем-то, само здание разрушалось», — сказала она.

Анна Вартанова добавила, что много времени потребовалось на вывоз мусора.

Она обратила внимание на то, что договор на проведение ремонтно-реставрационных работ был заключен с ООО «Научно-производственный центр «Цера», имеющим соответствующую лицензию, причем начало восстановления объекта выпало на непростой период — март 2020 года, когда повсеместно вводились ограничения из-за пандемии коронавируса.

«Тем не менее уже откладывать было нельзя», — подчеркнула представитель собственника, уточнив, что здание продолжало разрушаться.

Назвать точную сумму денежных средств, вложенных в реставрацию, Анна Вартанова затруднилась, отметив при этом, что речь идет более чем о 30 млн. рублей.

Она проинформировала о том, что в здании заводоуправления планируется обустроить офисы, однако часть помещений — предположительно, коридор и одну из комнат на первом этаже — намечено отдать под музей, где все желающие смогут познакомиться с историей завода имени Фрунзе.

«Планируется развесить фотографии на первом этаже. Может быть, у кого-то сохранились какие-то ордена, какие-то артефакты. Также [хотим] разместить их», — сказала представитель владельца здания.

Она выразила надежду на то, что благоустройство удастся завершить предстоящим летом или осенью.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание заводоуправления (ныне — производственное объединение «ЗИФ)», расположенный на улице Ленина в Пензе, был взят под государственную охрану в 1987 году. Решением исполкома Пензенского областного совета народных депутатов здание, построенное в начале XX века, было включено в список памятников архитектуры местного значения.

Приказом комитета по охране памятников истории и культуры Пензенской области от 18 декабря 2019 года были утверждены границы и режим использования здания. Документом разрешено проведение работ по сохранению объекта и его территории.

Приказом ведомства от 2 марта 2020 года был утвержден предмет охраны здания заводоуправления. Он включает в себя, в частности, местоположение объекта, его архитектурный объем, стилистическое решение, характер и материал стен фасада, портик центрального ризалита с шестью колоннами дорического ордера, завершающийся фронтоном, барельеф с изображением герба СССР, декоративные элементы окон, парадная трехмаршевая лестница при главном вестибюле и лепные карнизы.