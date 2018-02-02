Олег Ягов рассказал о неудачной попытке спасти экспонаты музея завода «ЗИФ» Общество

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов рассказал о безуспешной попытке спасти экспонаты музея завода «ЗИФ», предпринятой некоторое время назад.

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Ситуация с данным музеем оказалась в центре внимания участников круглого стола по вопросу сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося накануне в Законодательном собрании региона.

Тему поднял член молодежного парламента, первый секретарь пензенского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) Александр Рогожкин, который назвал музей завода в числе разрушающихся объектов, представляющих большой интерес и культурную ценность.

«Сейчас музей растащат. Там даже таблички не осталось, дверь заколочена. Памятник Фрунзе там [на территории завода] находится, тоже в достаточно плохом состоянии», — сказал он.

В продолжение круглого стола член молодежного парламента Анна Белаш предположила, что помещения предприятия можно было бы использовать для реализации проекта «Музей музеев», чтобы составить экспозицию из фондов учреждений культуры.

Однако Олег Ягов категорично заявил, что не рассматривает такой вариант, потому что на это «нет шансов».

В подтверждение своих слов он рассказал об истории, произошедшей во время попытки спасти уцелевшие экспонаты музея завода «ЗИФ».

«Я решил доброе дело сделать, меня чуть не арестовали. Я договорился, мы приехали на «ЗИФ», чтобы спасти экспонаты, а собственники вызвали полицию. Директора краеведческого музея [Владимира Зименкова] в каталажку посадили, меня тоже вызвали. В итоге разобрались, но все мы вернули», — сказал зампред областного правительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2015 года на защиту музея завода «ЗИФ» встали активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Посетив помещение вместе с бывшими работниками завода, они убедились, что в здании нет электричества и отопления, ценные экспонаты постепенно ветшают, а некоторые из них бесследно исчезают, среди них — медали и награды.

В декабре того же года в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области заявили, что информация о возможном хищении государственных наград завода «ЗИФ» не имеет под собой никакого основания. В полиции пояснили, что они были переданы на ответственное хранение в ООО «ЗИФ Плюс», офис которого расположен на улице Ленина.

Летом 2017 года ситуация вокруг завода «ЗИФ» вновь оказалась в центре внимания общественности.

Сначала появилась информация о вооруженном нападении на предприятие «ЗИФ Плюс». Спустя несколько дней руководство компании заявило о возможной причастности чиновников к рейдерскому захвату. Позднее представители ОАО «ЗИФ Плюс» предприняли попытку проникнуть на территорию промплощадки на улице Ленина в Пензе, но она завершилась неудачей. В частности, этому помешал пропускной режим, установленный другим юридическим лицом — ОАО «ЗИФ».

Обе организации — ОАО «ЗИФ» и ОАО «ЗИФ Плюс» — находятся в процедуре банкротства.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 16 апреля 2007 года ОАО «ЗИФ», зарегистрированное в городе Отрадном, признано банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Определением от 3 марта 2016 года конкурсным управляющим утвержден член некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» Александр Осипов.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 9 апреля 2015 года в отношении ОАО «ЗИФ Плюс», зарегистрированного в городе Тольятти, введена процедура наблюдения. Определением от 20 июля 2016 года производство по делу о несостоятельности (банкротстве) было возобновлено. Определением от 15 августа 2016 года временным управляющим назначен Виктор Юдаков.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 1 декабря 2016 года было признано право собственности Российской Федерации на 14 объектов недвижимого имущества ОАО «ЗИФ» и ОАО «ЗИФ Плюс». Тем самым были удовлетворены требования территориального управления Росимущества. Ведомство указало, что данные объекты не подлежали приватизации ОАО «ЗИФ» в 1994 году, поскольку предназначались для производства и хранения спецпродукции. Спорное имущество в силу закона является федеральной собственностью, в связи с чем регистрация впоследствии права на него за ОАО «ЗИФ Плюс» на основании договоров купли-продажи, заключенных в 2009 и 2011 годах, неправомерна.