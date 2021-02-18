Владелец здания заводоуправления «ЗИФ» инициировал разработку проекта зон охраны объекта Общество

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Владелец объекта культурного наследия регионального значения «Здание заводоуправления (ныне — производственное объединение «ЗИФ)», расположенного на улице Ленина в Пензе, инициировал разработку проекта зон охраны с целью сохранения памятника архитектуры в историко-культурной среде. Об этом сообщила председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

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«Ему хочется сохранить вот этот вот исторический уголок», — сказала она.

Светлана Оникиенко пояснила, что зоны охраны устанавливаются для того, чтобы в непосредственной близости от здания не появились многоэтажные дома, торговые ларьки или стоянки, среди которых он затеряется.

По ее словам, проект зон охраны в отношении здания заводоуправления на улице Ленина уже разработан.

«Он рассматривался на градостроительном совете при правительстве Пензенской области. Были там некоторые замечания», — отметила она.

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Председатель регионального комитета по охране памятников истории и культуры добавила, что доработанный проект должен будет пройти историко-культурную экспертизу, после чего его разместят на сайте ведомства для общественного обсуждения, а по окончании всех предусмотренных процедур зоны охраны будут утверждены постановлением правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», объект культурного наследия регионального значения «Здание заводоуправления (ныне — производственное объединение «ЗИФ)», расположенный на улице Ленина, был приобретен в декабре 2016 года физическим лицом — уроженцем Пензы, живущим неподалеку, который предпочел не афишировать свое имя.

По словам представителя собственника здания Анны Вартановой, владелец направил на реставрацию здания, в котором планируется обустроить офисные помещения, собственные и заемные средства.

По состоянию на середину февраля 2021 год основной объем ремонтно-реставрационных работ завершен.