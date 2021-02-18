Бизнесу не стоит воспринимать памятники истории и культуры как невыгодный актив — Оникиенко Общество

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Представители бизнеса не должны воспринимать памятники истории и культуры, требующие реставрации, как невыгодный актив. Такое мнение выразила председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

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«Очень часто частный бизнес воспринимает памятники истории и культуры как невыгодный актив», — сказала она журналистам, добавив, что такая тенденция наблюдается не только в Пензенской области, но и по всей России.

Светлана Оникиенко признала, что работы по восстановлению зданий, имеющих данный статус, более затраты как по финансам, так и по времени, поскольку при подготовке научно-проектной документации большое внимание должно быть уделено сбору архивных документов и других материалов, чтобы объект был воссоздан именно в историческом виде.

«Это окупается потом. [...] Я полагаю, что у частных инвесторов может быть заинтересованность», — отметила председатель комитета.

В качестве примера она привела здание на улице Ленина в Пензе, известное как заводоуправление «ЗИФ», которое в 2016 году было приобретено физическим лицом и после реставрации будет использоваться как офисный центр.

«Я полагаю, что арендаторов будет больше привлекать памятник архитектуры, который красивый, который восстановлен, чем какое-то, может быть, обычное здание», — сказала Светлана Оникиенко.

По ее словам, воспринимать подобные объекты как невыгодный актив «не совсем правильно».

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«Это актив, наоборот, выгодный, потому что чем старее у нас какая-то вещь, тем она больше ценится. То же самое с этими зданиями. Они будут больше потом цениться», — подчеркнула она.

Светлана Оникиенко обратила внимание на то, что на территории России расположено более 90 тыс. объектов культурного наследия.

«Каждый второй из них нуждается в проведении срочных ремонтно-реставрационных работ. На это требуется более 10 млрд. рублей», — уточнила она.

Председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры добавила, что государство в одиночку не сможет решить задачу по восстановлению данных объектов, поэтому бизнес играет важную роль в деле их сохранения.

Говоря о объектах культурного наследия на территории региона, Светлана Оникиенко привела актуальные данные, согласно которым всего их насчитывается 409: 53 — федерального значения, 354 — регионального и два — муниципального.