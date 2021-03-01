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В Колышлейском районе трое алкоголиков лишены водительских прав

10:39 | 01.03.2021 | Общество

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Пенза, 1 марта 2021. PenzaNews. Трое жителей Колышлейского района Пензенской области, страдающих хроническим алкоголизмом, лишены водительских прав.

В Колышлейском районе трое алкоголиков лишены водительских прав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры региона, в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения было установлено, что трое граждан, состоящих на диспансерном учете у нарколога колышлейской районной больницы в связи с хроническим алкоголизмом, имеют действующие права на управление транспортными средствами.

«Вместе с тем наличие у них такого заболевания в соответствии с требованиями законодательства является противопоказанием к управлению транспортными средствами», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в связи с этим прокурор района обратился в суд с административными исками, по результатам рассмотрения которых право данных граждан на управление транспортными средствами прекращено.

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