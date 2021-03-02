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В Пензенской области в IV квартале 2020 года выявлено 68 поддельных банкнот

10:58 | 02.03.2021 | Общество

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Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. 68 поддельных денежных знаков Банка России выявлено в банковской системе Пензенской области в IV квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 2 марта.

В Пензенской области в IV квартале 2020 года выявлено 68 поддельных банкнот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Больше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей — 46 штук. Среди подделок также 19 банкнот номиналом 1 тыс. рублей и три — номиналом 2 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в IV квартале в Пензенской области было изъято две фальшивые купюры номиналом 100 долларов.

В сообщении обращается внимание на то, что каждый может самостоятельно убедиться в подлинности имеющихся российских банкнот без использования специального оборудования.

«Для этого нужно проверить как минимум три защитных признака, которые определяются на ощупь, на просвет и при наклоне или повороте банкноты, например, водяной знак, защитную нить, цветопеременную краску, радужные полосы, микроперфорацию, скрытое изображение (кипп-эффект) — буквы РР на декоративной ленте или символ рубля на банкнотах 200 и 2 тыс. рублей», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что подробная информация о признаках подлинности денежных знаков размещена на сайте ЦБ РФ в разделе «Наличное денежное обращение» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

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