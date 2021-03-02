В Пензенской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 17,6% Общество

Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области по итогам прошедшей недели снизилась на 17,6%: в период с 22 по 28 февраля зарегистрировано 2 тыс. 571 случай ОРВИ, в то время как за предыдущие семь дней их было зафиксировано 3 тыс. 120. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 2 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, суммарная заболеваемость ОРВИ в Пензенской области ниже уровня эпидпорога на 74,5%.

Наиболее высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечается в Мокшанском, Лопатинском, Башмаковском, Камешкирском районах и Кузнецке.

Случаев гриппа на территории региона не зарегистрировано.