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Союз женщин России запустил в Пензенской области проект «Серебряный возраст»

18:08 | 02.03.2021 | Общество

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Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. Пензенское региональное отделение Союза женщин России запустило новый проект «Серебряный возраст». Об этом сообщила председатель реготделения союза, директор благотворительного фонда «Караван добрых дел», заместитель руководителя ООО «Дионис» по социальным вопросам, депутат областного Законодательного собрания Ольга Чистякова.

Союз женщин России запустил в Пензенской области проект «Серебряный возраст»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня мы даем старт нашему новому проекту, который, я думаю, приобретет действительно всенародную любовь», — сказала она в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в центре культуры и досуга Пензы во вторник, 2 марта.

Ольга Чистякова добавила, что проект объединит активисток, у которых есть желание поделиться своим опытом с подрастающим поколением, передать им знания, навыки и умения.

«Многие бабушки, многие женщины занимаются на местах этой работой, но вот такого регионального охвата у нас еще не было», — отметила общественница.

По словам Ольги Чистяковой, курировать проект «Серебряный возраст» будет начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина, входящая в состав правления реготделения Союза женщин России.

Как отметила Вера Фейгина, у которой уже есть четверо внуков и вскоре появится пятый, бабушек не зря называют хранителями рода, потому что они накопили определенный опыт семейного строительства и обладают энергией для претворения в жизнь интересных идей.

«Коллеги, я жду от вас плана. [...] Наверное, недели хватит местным отделениям и советам бабушек на местах, чтобы придумать что-то доброе, красивое. [...] Бабушки, вперед!» — сказала она.

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