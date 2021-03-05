«РЖД» будет ежемесячно перечислять выплату сыну погибшего на путях кузнечанина Общество

Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. Суд обязал ОАО «Российские железные дороги» ежемесячно выплачивать несовершеннолетнему сыну жителя Кузнецка Пензенской области, погибшего на путях, по 6 тыс. 196 рублей с последующей индексацией в установленном законом порядке до достижении 18 лет, а в случае учебы в образовательных организациях по очной форме — до ее окончания, но не более чем до 23 лет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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По ее словам, со СПАО «Ингосстрах» в пользу несовершеннолетнего сына и взрослой дочери погибшего взыскано по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

«5 июня 2020 года локомотивом грузового поезда на 828 км перегона «Станция Кузнецк — станция Сюзюм» Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» был смертельно травмирован житель Кузнецка 1971 года рождения. По данному факту была проведена проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях машиниста и его помощника состава преступления. Причиной смертельного травмирования являлась грубая неосторожность мужчины: он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и находился в состоянии алкогольного опьянении сильной степени», — сказала собеседница агентства.

Наталья Яшина пояснила, что при рассмотрении иска транспортного прокурора в интересах детей погибшего было установлено, что вред причинен источником повышенное опасности — поездом, и в данной ситуации при возмещении морального вреда вина потерпевшего не учитывается.

Она отметила, что представитель СПАО «Ингосстрах» не согласился с решением суда первой инстанции о взыскании денежной компенсации и подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения.

«Решение вступило в законную силу», — уточнила пресс-секретарь облсуда.