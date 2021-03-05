В налоговых органах Пензенской области возобновят личный прием граждан с 9 марта Общество

Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. Личный прием и обслуживание налогоплательщиков в штатном режиме будут возобновлены во всех инспекциях ФНС в Пензенской области и на территориально-обособленных рабочих местах межрайонных ИФНС со вторника, 9 марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы.

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«В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции при посещении налоговых органов необходимо соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, а также социальную дистанцию», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что большинство услуг Федеральной налоговой службы можно получить дистанционно, воспользовавшись электронными сервисами на официальном сайте ФНС.