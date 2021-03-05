Школы Пензенской области приглашены к участию в акции «Сдай батарейки с Duracell» Общество

Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. Образовательные организации Пензенской области могут до 18 марта подать заявку на участие в акции «Сдай батарейки с Duracell», по результатам которой собранные элементы питания будут отправлены на переработку. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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По информации ведомства, активным участникам проекта на безвозмездной основе будут предоставлены контейнеры для сбора батареек.

Транспортировку собранных батареек в централизованную точку накопления будут осуществлять региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Расходы на переработку возьмет на себя компания Duracell.

Осенью 2020 года участие в проекте приняли 128 образовательных организаций Пензенской области. В результате в сентябре и октябре удалось собрать 4 тонны 754 кг батареек.