В Пензе состоялось торжественное мероприятие в честь Международного женского дня Общество

Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. Торжественное мероприятие в честь предстоящего Международного женского дня состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 5 марта.

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Обращаясь к присутствующим в зале жительницам Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев отметил, что именно благодаря женщинам мужчины становятся сильнее, успешнее и стремятся завоевывать новые вершины.

«Нет ничего дороже вашей душевной теплоты, умения прощать, создавать особенную атмосферу любви и гармонии. Меня всегда восхищает, как в вас одновременно сочетается необыкновенная хрупкость и внутренняя сила, позволяющая вам преодолевать самые сложные жизненные ситуации и при этом вдохновлять и поддерживать нас, мужчин», — сказал он.

Глава региона поздравил заместителя директора пензенского краеведческого музея Надежду Кныш с присвоением звания заслуженного работника культуры региона, вручил почетные грамоты заведующей отделением поликлиники №13 Екатерине Красновой и председателю областного отделения Российского детского фонда Марии Гаврюшиной, а также благодарность директору гимназии №1 города Кузнецка Ольге Антроповой.

Медали «Материнская доблесть» II cтепени получили Мария Домашевская и Наталья Орешкина, III cтепени — Снежана Балаклеец, Елена Меньшова и Елена Яцкова.

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Затем с наступающим праздником присутствующих в зале женщин поздравил заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров.

«Сколько уже ни сказано о женщинах, сколько ни написано, сколько ни спето, кажется, все мало, все недостаточно. Не раскрыт настоящий характер женщины. Еще веками будут посвящать свои стихи, произведения, картины женщинам», — подчеркнул он.

Вице-спикер регионального парламента добавил, что женщины, являясь ослепительно красивыми, очаровательно милыми, еще и чрезвычайно умны.

«Вы знаете, я вычислил, что есть три этапа развития отношений между мужчиной и женщиной. Первый, когда мы, мужчины, достаточно легкомысленны и безответственны, мы думаем: «Ничего, никуда не денется». Потом, по прошествии времени, когда мы быстро привыкаем к хорошему, мы думаем: «Как бы куда не делась». И в конце, когда мы уже не представляем жизни без человека, мы обращаясь к Господу, говорим: «Господи, как бы чего не случилось», — сказал Владимир Полукаров.

Он пожелал жительницам Пензенской области, чтобы рядом с ними всегда были мужчины, которые в них нуждаются.

После окончания официальной части состоялся праздничный концерт. На сцене выступил певец Сергей Пенкин.