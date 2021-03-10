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Начало паводка в Пензе ожидается в первой-второй декадах апреля

10:16 | 10.03.2021 | Общество

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Начало паводка в Пензе ожидается в первой-второй декадах апреля. Об этом сообщил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов.

Начало паводка в Пензе ожидается в первой-второй декадах апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первая-вторая декады апреля, как традиционно это у нас происходит на территории области и города», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос главы администрации Пензы Андрея Лузгина в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 10 марта.

По словам Алексея Михайлова, по состоянию на 7.00 сброс воды на «Сурском гидроузле» составил 23 кубометра в секунду, приточность — 25 кубометров в секунду, что соответствует норме в зимний период работы.

Он пояснил, что в настоящее время ведется необходимая подготовка к весеннему половодью: назначены ответственные лица, которые будут контролировать ситуацию, обновлены точки наблюдения за паводковой обстановкой, сформированы списки маломобильных граждан и беременных женщин для возможной эвакуации из зон подтопления, прорабатывается вопрос о вывозе домашних животных в безопасные районы.

«По локальным местам подтоплений: мы их все знаем, это порядка 49 участков», — отметил Алексей Михайлов, добавив, что специалисты МУП «Пензадормост» в настоящее время занимаются промывкой переливных труб и расчиской водоотводных каналов.

Он обратил внимание на то, что основное внимание приковано к «Сурскому гидроузлу».

«Хочется сказать, что основную угрозу у нас представляет «Сурский гидроузел», который находится выше города Пензы», — сказал руководитель управления.

Алексей Михайлов уточнил, что при неблагоприятном развитии ситуации имеется риск подтопления восточного побережья Суры.

«При максимальном сбросе будет значительная часть территории подтоплена. В первую очередь при сбросе 1 тыс. кубометров в секунду у нас подтапливается Междуречье», — пояснил он, подчеркнув, что на этот случай подготовлен план действий.

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