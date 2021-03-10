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Пензенский губернатор прокомментировал информацию о подготовке теракта школьником

15:56 | 10.03.2021 | Общество

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал задержание 16-летнего подростка, который, по версии следствия, планировал совершить теракт в своей школе.

Пензенский губернатор прокомментировал информацию о подготовке теракта школьником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В современном мире любой молодой человек или девушка могут напитаться идеями и воззрениями, которые станут причиной страшной трагедии. Из любой крохотной искры может возгореться пламя: личная неприязнь между подростками, желание выделиться, особенности мировосприятия или даже просмотр роликов в социальных сетях. Поэтому сегодня так важна многоуровневая система профилактики и выявления молодых людей, легко вовлекаемых в деструктивную деятельность», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что «не всегда школа или родители могут заметить неладное».

«Часто подростки предпочитают жить активной жизнью в социальных сетях. И эта жизнь — тоже объект профилактики как со стороны педагогов, семьи, так и, в случае если речь идет о возможной угрозе безопасности ребенка или многих людей, со стороны правоохранительных органов», — сказал Иван Белозерцев.

«Каждый из нас видел и понимает, каковы последствия и как велика может быть трагедия совершенного замысла», — добавил губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в связи с произошедшим Иван Белозерцев дал ряд поручений, в том числе по усилению работы школьных психологов, задача которых — выявлять предпосылки к конфликтным и иным опасным ситуациям в подростковой среде, следить за эмоциональным состоянием учащихся и анализировать возможные изменения в их поведении.

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